«سياحة البرلمان» عن زيارة 100 ألف لمصر: «ليست الأعداد المرجوة»

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قبل شهرين، الإجراءات الاحترازية بالفنادق والأماكن العامة في المناطق السياحية؛ استعدادًا لاستقبال السائحين في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ لأعداد المصابين منذ ذلك التاريخ.وكان قرابة الـ100 ألف سائح قصدوا مصر خلال الفترة الماضية، حسب وكالة «برينسا لاتينا» الكوبية، التي أكدت أن آلاف الزوار الأجانب يفضلون مصر بسبب سواحلها الرائعة، والدليل على ذلك زيارة أكثر من 100 ألف للغردقة وشرم الشيخ منذ يوليو الماضي.وقالت الوكالة إن بيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا من أهم الأسواق المصدرة للسائحين في مصر، خاصة أنهم يفضلون سواحل البحر الأحمر، فتعتبر شرم الشيخ هي المركز الإداري لمحافظة جنوب سيناء، وتضم مدنًا أخرى على ضفاف النهر، بالإضافة إلى سانت كاترين الذي لا يزال أحد أقدم الأديرة، وتم إعلانه كموقع تراث عالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.هل هذه الأرقام مُرضية بالنسبة لمصر؟قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الأعداد التي جاءت ليست هي المأمولة أو المرجوة، فإنها في النهاية معلقة على ظروف فيروس كورونا وليس تقصيرًا في الإجراءات التي اتخذتها مصر، وهي بصدد تحسينها خلال الأشهر المقبلة.