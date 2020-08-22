ضبط 1455 قضية فى المواصلات العامة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط (1455) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (11 متهمًا) ارتكبوا (5) وقائع (سرقة – نشل).يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.