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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:31 ص
البحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية
وكالات
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هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية بالرصاص الحي والقذائف الصوتية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية في قطاع غزة، وهي راسية قبالة الشاطئ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، إضافة إلى استمرار التضييق على أهالي القطاع، بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ومنع إدخال البضائع والمحروقات، وإغلاق البحر بشكل كامل منذ الأسبوع الماضي تحت حجج واهية.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب اليوم الفلسطينيين، ومعظمهم من المزارعين بالقرب من السياج الحدودي مع غزة، بمغادرة المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق صواريخ ليلة أمس من جانب حماس ورد إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلقه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة بالدبابات، طبقا لما ذكرته قوات الدفاع الإسرائيلي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صباح اليوم.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من الهجمات اليومية بالبالونات الحارقة والصواريخ التي تم إطلاقها من الجانب الفلسطيني من السياج الأمني.

وأوقفت إسرائيل شحنات الوقود وأغلقت معابرها الحدودية مع قطاع غزة الأسبوع الماضي، ردا على تلك الهجمات، مما أدى إلى إغلاق منشأة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة بسبب نقص الوقود.

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