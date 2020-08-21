كوريا الجنوبية تقدم مواد إغاثة لمتضررى انفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن وحدة "دونج ميونج" العسكرية الكورية الجنوبية المتمركزة في لبنان قدمت مواد إغاثية طارئة إضافية لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.وسلمت وحدة "دونج ميونج" 4 آلاف مجموعة من الإمدادات الطبية و17 ألف كمامة للوجه إلى السلطات العسكرية اللبنانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وكانت الوحدة قد قدمت في وقت سابق من الشهر الجاري 6 آلاف مجموعة من الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى إلى لبنان.وذكرت الوحدة أنه في حال تقدم الحكومة اللبنانية بطلب المزيد من المساعدات، فستقوم الوحدة بمراجعة الدعم الإضافي، بما في ذلك المعدات والإمدادات الأخرى التي ستسهم في مساعدة بيروت على التعافي من آثار الانفجار.يشار إلى أن انفجارًا هائلًا وقع في مستودع بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت 4 أغسطس الجاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.ويقوم 280 جنديًا من الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية حاليًا بمهامهم في مدينة صور بجنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد نشر الوحدة في يوليو عام 2007.