أبرز 5 معلومات عن الكويكب الذى يعبر بالأرض

تشهد الكرة الأرضية عبور كويكب صغير مكتشف حديثًا يسمى 2020 PY2، وهذه هي الفرصة الجيدة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كوكب في المستقبل.ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذا الكويكب في السطور التالية:1- يبلغ قطره 20 مترًا.2- يتحرك بسرعة 17.1 كيلومتر بالثانية.3- سيقع على مسافة 345،600 كيلومترا ما يعني بأنه سيمر بسلام.4- لا يوجد خطر اصطدامه بالأرض، ولن يرصد بالعين المجردة.5- بنفس حجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وانفجر على ارتفاع منخفض، تسبب في تهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الارض في صورة أحجار نيزكية.