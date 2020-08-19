كارمن سليمان تبدأ تحضيرات أغنية جديدة مع عزيز الشافعي

تعيش الفنانة كارمن سليمان حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب وهي أغنية «لينا رقصة»، التي تعاونت فيها مع عزيز الشافعي وجلال حمداوي وحققت نجاحًا كبيرًا.وعلم «الدستور» أن كارمن سليمان تستعد لإجراء جلسات تحضيرية مع عزيز الشافعي الفترة المقبلة، وذلك من أجل الاستقرار على عمل غنائي جديد لتسجيله وتصويره وطرحه مثل أغانيها الماضية.واستطاع كل من عزيز الشافعي وجلال حمداوي تقديم كارمن سليمان بشكل وجديد ومختلف عليها تماما من خلال أغنية «لينا رقصة».