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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إيكواس» تغلق الحدود مع مالى بعد اعتقال الرئيس كيتا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:32 ص
إيكواس
إيكواس
وكالات
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن إغلاق حدودها مع مالي بعد اعتقال رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء فرانس برس" قالت المجموعة في بيان لها، إنها تعلق كافة التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.

يذكر أن مجموعة "إيكواس" تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بما فيها مالي.

يشار إلى أنه تم اعتقال رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين على خلفية أزمة سياسية وانفلات أمني في البلاد.

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