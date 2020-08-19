إطلاق هوية اليوم الوطنى الـ90 للسعودية

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ90 للمملكة، امتدادا لتصميم الهوية التي أطلقت في احتفال العام الماضي.وحسبما أفادت صحيفة "سبق" قال آل الشيخ: "تعمل الهوية على توحيد الاحتفال باليوم الوطني، وسيتم استخدامها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، في داخل السعودية وخارجها".وأضاف: "جاء استلهام شعار اليوم الوطني (همة حتى القمة) الذي تفخر الهيئة العامة للترفيه بالإشراف عليه من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (همة السعوديين مثل جبل طويق)".ودعا آل الشيخ جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ90 عبر إدراج الهوية في مختلف التطبيقات المستخدمة في الاحتفاء بهذه المناسبة.