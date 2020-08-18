مصرع قائد عسكري روسي في تفجير بسوريا

لقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه، وأصيب ثلاثة عسكريين روس، في انفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية بمدينة دير الزور في سوريا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء اليوم الثلاثاء - أنه "أثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كيلومترا من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".وتابع البيان: "أدي الانفجار إلى إصابة ثلاثة عسكريين روس، ولقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه أثناء عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة الطبية".