مصرع قائد عسكري روسي في تفجير بسوريا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:40 م
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لقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه، وأصيب ثلاثة عسكريين روس، في انفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية بمدينة دير الزور في سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء اليوم الثلاثاء - أنه "أثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كيلومترا من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".
وتابع البيان: "أدي الانفجار إلى إصابة ثلاثة عسكريين روس، ولقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه أثناء عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة الطبية".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء اليوم الثلاثاء - أنه "أثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كيلومترا من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".
وتابع البيان: "أدي الانفجار إلى إصابة ثلاثة عسكريين روس، ولقي مستشار عسكري برتبة لواء مصرعه أثناء عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة الطبية".