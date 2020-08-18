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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:15 م
السنة الهجرية الجديدة
السنة الهجرية الجديدة
هبه محمد
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ينتظر المسلمون في أنحاء العالم، الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة 1442، للتقرب إلى الله من خلال الدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم، وغير ذلك ننتظر رأس السنة الهجرية لتهنئة الأقارب والأصدقاء والأهل بهذه المناسبة الكريمة، لذلك يبحث معظمنا في الوقت الراهن عن أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442.

ويعرض لكم "الدستور" بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442، أفضل تشكيلة من أجمل الكلمات والرسائل لتهنئة الأهل والأقارب والأحباب.

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة

ننشر لكم أجمل الرسائل والكلمات لحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1442، حتى ترسلها لكل أقاربك وأصحابك وأهلك، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أو "واتساب " أو "sms " على الهاتف المحمول.

1 - تدوم المحبة لدوام الخير، ويزول الشر بنوايا الخير، ولأنك في قلبي غير، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442.

2 - كل عام والأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بصحة وسلام وخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1442.

3 - لحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1442، كل وأنت طيب، كل عام وأنت قمرهم، كل وأنت الحب كله.

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4 - أغار من الهدايا التي تناظر هالعيون، أغار منك عليك، أغار من اللي يصافح ايدينك، ويا بخت قلب يحبك في هذه السنة " رأس السنة الهجرية الجديدة ".

5 - بمناسبة " رأس السنة الهجرية الجديدة " كن لنا يا الله قريبًا نجيبًا، أكتب لنا عامًا أجمل، وأرزقنا أيامًا أفضل، وأكرمنا برزقًا أوسع، لي ولمن أحب يارب.

رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

1 - جيت أهني اللي شغل بالي، بحلول رأس السنة الجديدة، وأدعي له من كل قلبي، وأكون من أول قدم التهنئة، وكل عام وأنت بخير.

2 - سنة حلوة على الغالي، سنة حلوة على اللي ساكن قلبي وخيالي بمناسبة " رأس السنة الهجرية الجديدة ".

3 - في عامنا الجديد، أستودعك يا ربي مستقبلي و أمنياتي، وأن تعوضني خيرًا، بحلول رأس السنة الجديدة 1442.

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