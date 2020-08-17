تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

تردد قناة مصر التعليمية 2020



معدل الترميز: 27500

التردد: 11775

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1



القناة التعليمية المصرية 1



معدل الترميز: 27500

التردد: 11747

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1



تردد قناة مصر التعليمية مباشر



معدل الترميز: 27500

التردد: 12380

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 2

تردد قناة مصر التعليمية 2020 ويقدم موقع «الدستور» لقرائه التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020:معدل الترميز: 27500التردد: 11775القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1القناة التعليمية المصرية 1معدل الترميز: 27500التردد: 11747القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1تردد قناة مصر التعليمية مباشرمعدل الترميز: 27500التردد: 12380القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 2



* اضغط على زر Menu – القائمة.

* سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.

* اختر تثبيت – Installation.

* الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

* قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

* قم بإدخال التردد السابق ذكره.

* اختر القطبية (رأسي V أفقي H).

* قم بإدخال معدل الترميز (27500).

* اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

* قم بعمل حفظ – Save.



وفي وقت سابق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى، السبت، تعطيل الدراسة بداية بشكل رسمي، بداية من الأحد الموافق 15 مارس الشهر الجاري، لمدة أسبوعين وذلك كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعلن تفاصيله رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى مع بعض الوزراء في مصر.

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كيفية ادخال التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020 على الرسيفر:* اضغط على زر Menu – القائمة.* سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.* اختر تثبيت – Installation.* الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.* قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.* قم بإدخال التردد السابق ذكره.* اختر القطبية (رأسي V أفقي H).* قم بإدخال معدل الترميز (27500).* اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.* قم بعمل حفظ – Save.وفي وقت سابق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى، السبت، تعطيل الدراسة بداية بشكل رسمي، بداية من الأحد الموافق 15 مارس الشهر الجاري، لمدة أسبوعين وذلك كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعلن تفاصيله رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى مع بعض الوزراء في مصر.

يبحث الطلاب بجميع مراحلهم التعليمية المختلفة عنلمشاهدة أهم مراجعات المناهج التي والدروس التي تخصهم بمختلف مراحلهم، وتقدم قناة مصر التعليمية متابعة لشرح المناهج وتوفير المعلومات للطالب دون ذهابه إلى الدروس الخصوصية أو النزول للشارع في ظل الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنع توغله بين طلاب.