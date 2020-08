تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

تردد قناة مصر التعليمية 2020

ويقدم موقع «الدستور» لقرائه التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020:معدل الترميز: 27500التردد: 11775القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1القناة التعليمية المصرية 1معدل الترميز: 27500التردد: 11747القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 1تردد قناة مصر التعليمية مباشرمعدل الترميز: 27500التردد: 12380القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: EDU 2