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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة مصر التعليمية 2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:22 م
قناة مصر التعليمية
قناة مصر التعليمية
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يبحث الطلاب بجميع مراحلهم التعليمية المختلفة عن تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات المناهج التي والدروس التي تخصهم بمختلف مراحلهم، وتقدم قناة مصر التعليمية متابعة لشرح المناهج وتوفير المعلومات للطالب دون ذهابه إلى الدروس الخصوصية أو النزول للشارع في ظل الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنع توغله بين طلاب.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

ويقدم موقع «الدستور» لقرائه التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020:
معدل الترميز: 27500
التردد: 11775
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

القناة التعليمية المصرية 1

معدل الترميز: 27500
التردد: 11747
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

تردد قناة مصر التعليمية مباشر

معدل الترميز: 27500
التردد: 12380
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: EDU 2

تردد قناة مصر التعليمية 2020

كيفية ادخال التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020 على الرسيفر:
* اضغط على زر Menu – القائمة.
* سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
* اختر تثبيت – Installation.
* الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
* قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
* قم بإدخال التردد السابق ذكره.
* اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
* قم بإدخال معدل الترميز (27500).
* اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
* قم بعمل حفظ – Save.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسى، السبت، تعطيل الدراسة بداية بشكل رسمي، بداية من الأحد الموافق 15 مارس الشهر الجاري، لمدة أسبوعين وذلك كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعلن تفاصيله رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى مع بعض الوزراء في مصر.

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