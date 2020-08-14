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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات مفصل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:20 م
قناة ليبيا الرياضية
قناة ليبيا الرياضية
هبه محمد
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يبحث الكثير من محبين الرياضة عن تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات التي أصبحت أفضل ذي قبل، وأستطاعت أن تنفرد بنقل الكثير من البطولات الرياضية العالمية، لتتمشى مع خطة الكثير من القنوات العملاقة، وأستطاعت قناة ليبيا الرياضية أن تسبق باقي القنوات الرياضية الأخرى.

وتقدم قناة ليبيا الرياضية بث كأس إيطاليا لكرة القدم، والدوري الإيطالي، مما جعلها الأكثر والأعلى مشاهدة بين القنوات الرياضية الآن.

ويعرض لكم " الدستور " قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات والتي تبث برامج رياضة مميزة بالإضافة إلى البطولات العالمية في كرة القدم التي تنفرد بنقلها، كما أن تبث استديو تحليلي قبيل بداية المباريات وبعد أنتهاءها الذي يضم عدد كبير من نجوم كرة القدم.

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات


يبحث الجماهير عن التردد الخاص بقناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات التي نشأت حديثًا، حيث كانت بداية قناة ليبيا الرياضية في عام 2004، وتعتبر قناة ليبيا الرياضية من أهم القنوات التي تعرض أهم المباريات لجمهورها، لذلك تكثر عمليات البحث على قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات.

تردد قناة ليبيا الرياضية على القمر المصري على نايل سات

يعرض لكم " الدستور " تردد قناة ليبيا الرياضية على القمر المصري على نايل سات وتتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة ليبيا الرياضية على القمر المصري على نايل سات: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر لقناة ليبيا الرياضية على القمر المصري على نايل سات كالتالي:

التردد: 11765.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل التصحيح: 56.

معامل الترميز: 27500.


تردد قناة ليبيا الرياضية عبر القمرالصناعي على عرب سات

القمر: العرب سات.

تردد القناة: 11721 عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 34.

وفي النهاية أصبح تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات " libya sport "، أصبحت الآن من القنوات الهامة التي يبحث عنها محبين الرياضة وخصوصًا كورة القدم.

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