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بيلوسى تؤكد إصرارها على التصويت عبر البريد فى الإنتخابات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:13 ص
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إصرارها على إجراء التصويت عبر البريد في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب لذلك.

وفي مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، قالت بيلوسي إن هدف الجمهوريين الذين يعارضون التصويت عبر البريد هو "ترهيب الناس ومنعهم من التصويت"، مضيفة أنهم يسعون لإثارة "أكبر قدر ممكن من الفوضى والخوف" بشأن الأصوات والتزوير المحتمل.

وأضافت: "لا يمكن أن نسمح للطرف الآخر بتحديد الأجواء التي ستحيط بالإنتخابات. وسيكون لدينا التصويت عبر البريد وهو سيكون ناجحا ونحن لن نعتمد على إرادة الرئيس".

وفي هذا السياق أشارت إلى أنها تتوقع دعما من الحزبين في الكونغرس على مشروع القانون حول هيئة البريد، الذي قدمه الديمقراطيون. وقالت: "نتوقع الحصول على تأييد الحزبين للتشريع وإحالته إلى مجلس الشيوخ لنرى ما إذا سيرفضون إرادة الشعب".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمهوريين أعربوا عن قلقهم إزاء قدرة هيئة البريد على معالجة البيانات في حال تطبيق التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة عن معارضته الشديدة للتصويت عبر البريد، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "أكبر تزوير" في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

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