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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف عبدالباقى يروى تفاصيل جديدة عن مسرح مصر (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:19 ص
أشرف عبدالباقى
أشرف عبدالباقى
حسين الجندي
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أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن فكرة مسرح مصر خطرت بباله في بداية الألفية الجديدة، وتحديدًا بعد فترة ركود المسرح التي استمرت حوالي عشر سنوات، ووقتها أراد أن يقدم عدد من المسرحيات بوجوه جديدة على أن يتم عرضها تليفزيونيًا، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت نجاحها وأفرزت كم كبير من النجوم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "حلوة يا دنيا"، الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة "تن" يومي الأحد والإثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءً.

وردًا على سؤال حول مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" قال "عبدالباقي" إن المسرحية يشارك فيها اثنان من نجوم مسرح مصر، هما على ربيع وأوس أوس، بالإضافة إلى عدد كبير من الوجوه الجديدة، وأن مدة المسرحية ساعتين، ويسعى أن يشارك في مشروعه المقبل عدد آخر من النجوم.

وفي نهاية المكالمة أثنت الفنانة مادلين طبر على الدور المؤثر الذي قدمه أشرف عبدالباقي للمسرح المصري، مشيرة إلى أن التاريخ الفني سوف يذكر هذا الدور لأنه افرز للوسط الفني العديد من المواهب، وقدم نوعية من المسرحيات نالت إعجاب الجمهور.

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