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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير اقتصادي: زيادة الأسعار رمزية ولا تغطي ما أنفقته الدولة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:16 م
الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل، إن الدولة أصبحت تقدم خدمات في الفترة الأخيرة بشكل متطور للغاية، خاصة في تطوير البنية التحتية وعلى رأسها شبكة النقل والكهرباء.

وأضاف باغة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الخدمات المطورة تعمل على توفير الوقت والجهد للمواطن، لذلك فإن تحسين الخدمة لابد أن يقابله زيادة في أسعارها تدريجيا، حتى تستطيع الدولة تغطية جزء من التكاليف التي يتم إنفاقها.

وأكمل: "المواطن من المؤكد أنه أصبح يشعر بالفرق في تقديم مستوى الخدمات في المصالح الحكومية في الفترة الأخيرة من اختصار للوقت والجهد، بعد استخدام وسائل التكنولوجيا في توفير سبل الراحة للمواطن، لذلك لابد من دفع رسوم مقابل هذه الخدمات".

وتابع: "الرسوم الذي يدفعها المواطن مقابل الخدمات وإن كانت تبدوا كبيرة، إلا أنها رمزية ولا تغطي تكاليف المصروفات التي أنفقتها الدولة على هذه المشاريع".

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