هند صبري تؤجل «هجمة مرتدة» من أجل «كيرة والجن»

تواصل الفنانة هند صبري، تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن "والذي تلعب فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.وقررت هند، تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" إلى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو العمل الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.وتجسد هند في فيلم "كيرة والجن" دور "دولت فهمي"ويتبقى لفريق عمل الفيلم 6 أسابيع كاملة للانتهاء من تصويره وفقا للخطة الموضوعة من قبل شركة سينرجي المنتجة للعمل ويعمل المخرج مروان حامد على تكثيف ساعات التصوير للانتهاء في أقرب وقت.فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجي فيلمز، ووضعت الشركة خطة إنتاجية محكمة لتقديم عمل سينمائي ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرزها، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التي يدور حولها الفيلم، وهي ثورة 19، فضلا عن تصميم الملابس التي تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج التي سيتم تنفيذها في أوروبا.