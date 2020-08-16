إجراء 15 عملية جراحية بمستشفى أرمنت في الأقصر

نجح مستشفى أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى، وفريق عمليات وجراحة المستشفى، في إجراء 15 عملية جراحية دقيقة على مدار اليوم.وقد توجه مدير المستشفى، بالشكر لفريق الجراحين على مجهودهم فى ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث قاموا بإجراء عدة عمليات متنوعة خلال ٢٤ ساعة عمل متواصل.وتمثلت العمليات الجراحية في حالة مرض خلقي بأعصاب القولون والمستقيم، و3 حالات إصلاح شق في سقف الحلق، وحالة تجميل مجرى البول، وحالة حديث ولادة عمره ساعة واحدة يعاني من مرض خلقي بجدار البطن، مع خروج الأمعاء خارج البطن، وحالتي استكشاف لأطفال حديثي الولادة لوجود التهاب بريتوني لوجود التهاب في الأمعاء، و3 حالات خصية معلقة، وحالتين كيس ادمي بجوار العين، وحاله فتق جار سري، وحالتين توسيع مجرى البول، وإجمالي عدد الحالات التي تم إجراؤها 15 حالة على مدار 24 ساعة.كما يعمل المستشفى لخدمة المواطنين وتخفيف الضغط وعبء السفر على أهالي محافظة الأقصر والقرى المجاورة.