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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا فى روسيا خلال أيام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:22 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن مدير مركز "جامالي" للأبحاث، ألكسندر غينسبورغ، عن أن المرحلة الثالثة أو المرحلة ما بعد التسجيل لاختبار لقاح "سبوتنيك- V" يمكن أن تبدأ خلال 7 إلى 10 أيام القادمة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد عن مدير المركز قوله: "من المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة، سنقدم يوم الإثنين النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد أنه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة فإن وزارة الصحة ستوافق على البروتوكول في غضون أسبوع أو عشرة أيام".

وفي وقت سابق.. أعلنت هيئة رقابة الصحة الروسية، عن أنه سيشارك ألفا شخص في التجارب السريرية بالمرحلة ما بعد تسجيل اللقاح وبحسب غينسبورغ، من المخطط أن يشارك عشرات آلاف الأشخاص في المرحلة الثالثة، وستجري الدراسات في منطقة موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وأضاف بوتين، قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

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