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السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة لليلة الخامسة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:46 م
قصف غزة
قصف غزة
سارة الشلقاني
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قصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أهدافا تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

واستهدفت طائرات الاحتلال نقاط رصد تابعة لحركات المقاومة شرقي مخيم البريج، وبيت لاهيا، وسط قطاع غزة، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء القصف بدعوى الرد على عودة الفلسطينيين لفعاليات الإرباك الليلي على حدود القطاع المحاصر، وعلى بعد نحو 100 متر من السياج الأمني الفاصل.

وتعد هذه الليلة الخامسة على التوالي التي يقصف فيها طيران الاحتلال مواقع للمقاومة داخل غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

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