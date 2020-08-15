دينا الوديدي تحيي افتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

انطلق، مساء اليوم، مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، في الدورة الثامنة عشرة، المهداة إلى روح الفنان محمود رضا، وينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس، على أن تقام جميع فعاليات المهرجان هذا العام بالمسرح المكشوف.وقدم الحفل الموسيقار راجح داوود، حيث أكد أن المهرجان يضم مجموعة متميزة من الفنانين، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، لإقامة المهرجان في موعده السنوي.وأحيت الفنانة دينا الوديدي، حفل الافتتاح بباقة من أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور.وحرصت إدارة المهرجان على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدد الحضور والمسافات بين الجمهور وقياس درجات الحرارة والالتزام بارتداء الكمامات.