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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

166 إصابة بكورونا.. أعلى حصيلة يومية في كوريا الجنوبية منذ 5 أشهر

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:03 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم السبت تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 5 أشهر، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بصورة حادة في سول وضواحيها.

وأوضحت السلطات أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 15 ألفا و39 حالة حتى منتصف ليل يوم الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة حاجز الـ100 حالة لليوم الثاني على التوالي، ويعد هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ أواخر مارس الماضي.
وتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية بين 20 إلى 50 إصابة في هذا الشهر، لكنه ارتفع بشكل حاد من 56 حالة في يوم 13 أغسطس إلى 103 حالات يوم 14، و166 حالة يوم 15.

ومن بين الـ166 حالة الجديدة، سجلت 155 حالة لانتقال العدوى محليا، منها 145 حالة في سول وضواحيها، وتعزى الزيادة الحادة لحالات الإصابة في سول وضواحيها جزئيا إلى الإصابات المرتبطة بالكنائس.

وظهرت 11 حالة قادمة من الخارج، منها حالتان تم اكتشافهما من خلال إجراءات الدخول في المطارات والموانئ، و9 حالات للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي الإلزامي في المنازل أو مرافق الإقامة المؤقتة، وشملت الحالات القادمة من الخارج 4 حالات للمواطنين الكوريين الجنوبيين و7 حالات للأجانب منها، وجاءت 5 حالات من الولايات المتحدة وحالتان من روسيا وحالة واحدة من كل من بنجلاديش وماليزيا واليابان وغانا.

من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 38 حالة إلى 13 ألفا و901 حالة، وخضع ما مجموعه مليون و675 ألفا و296 شخصا لفحوصات كورونا حتى الآن، ويجري حاليا فحص 21 ألفا و618 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

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