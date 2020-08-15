تركى آل الشيخ ينتقد مدرب برشلونة بعد هزيمة البايرن: «والله عندى نظرة»

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انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، كيكى سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألمانى 8-2 في دوري أبطال اوربا.ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو له مع مدرب الفريق الإسباني، معلقاً عليه: "والله عندي نظرة.. لاعاد تناقشوني!".وكشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني قرر إقالة المدير الفني كيكي سيتين، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألمانى 8-2 فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا،.وذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه، عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن، بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسى إريك أبيدال المدير الرياضى.