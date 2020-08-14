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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يكشف كواليس اتفاق «إبراهيم» بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:30 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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كشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، كواليس مبادرة «إبراهيم للسلام» بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا، ومتى وأين بدأت هذه الاتفاقية.

وأوضح محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أنه منذ 25 سنة توجد محاولات كثيرة جدا لتوقيع اتفاقيات كاملة بين إسرائيل وأي دولة عربية، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وتابع: أن اتفاق «إبراهيم للسلام» تعود بدايته ليوم 28 يناير الماضي، عندما ظهرت صورة يقف فيها ترامب بجوار نتنياهو لإعلان ما يعرف بـ«صفقة القرن» ووقتها كان ممثل الإمارات موجودا في الاجتماع، وأبدى الأمريكان رغبة واضحة جدا في التوصل لحل.

وأوضح أن الإمارات وقتها كانت لديها فكرة يمكن أن تعرضها بشأن السلام، وهي أن تتوقف إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات، لكن الأمر لم يكتمل بعد.

واستطرد: أنه في 15 مايو الماضي كتب يوسف العتيبة سفير الإمارات في أمريكا مقالا بجريدة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلي يقول فيه إن إسرائيل يجب أن توقف ضم الأراضي الفلسطينية، مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات.

وواصل: أنه بعدها تواصل العتيبة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب لطرح الفكرة عليه، وبدأ الفريق الأمريكي في جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي أبدى عدم استعداده في البداية، إلى أن انتهى الأمر بالموافقة على الاتفاقية.

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