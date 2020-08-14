عزيز الشافعى يعلن توقفه عن الغناء للزمالك

قال الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعى، إنه لن يقدم أغانى جديدة للزمالك، وسيبتعد عن الغناء فى هذه المنطقة، وسوف يركز فى مشروعاته الغنائية الأخرى.وأضاف "الشافعى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج المساء مع قصواء المذاع عبر قناة "TeN"، أن ما يحدث من تبادل فى الأحاديث بين جماهير ناديي الأهلى والزمالك بخصوص قضية انتقال اللاعب رمضان صبحي لفريق بيراميدز، والعقوبة الموقعة من الفيفا على اللاعب محمود كهربا، هو أمر طبيعى لأى جماهير لفرق متنافسة، خاصة إذا كان الناديان كبيرين فى حجم الأهلى والزمالك.ووجه عزيز الشافعى رسالة لجمهور الزمالك قائلا: "افرحوا إنتوا حققتوا بطولتين مهمين السنة دى"، وقال لجمهور الأهلى: "حبايبى وإخواتى وبحبهم جدا".وأوضح عزيز الشافعى، أنه يقدم أغنية جديدة مع النجم تامر حسني، خلال ألبومه الجديد، ولا يعلم موعد نزول الألبوم حتى الآن.