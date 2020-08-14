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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على طريقة نادين نجيم.. هل يهجر مروان خورى لبنان؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:15 م
نادين نجيم
نادين نجيم
محمد مجدي
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أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الجدل، بعدما أعلنت عن هجرتها لموطنها لبنان بسبب الأحداث التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كانت أبرزها انفجارات بيروت.

وفي المقابل، تحدث عدد من النشطاء متداولين تغريدة مضروبة للنجم اللبناني مروان خوري، تحدث فيها عن هجرته للبنان هذه الفترة، وهو ما نفاه تمامًا.

فكتب مروان خوري عبر صفحته بموقع "تويتر": "لا صحة أبدًا للأخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة!.. لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل، نحن الناس العاديين أصحاب البيوت والأرض والوطن، الوطن لنا.. ونحن باقون باقون وهم سيرحلون.. أمّا البلاد العربية فهي دائمًا بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان".

وبدأ الفنان مروان خوري نشاطه الفني في سن السابعة عشر من خلال المشاركة في بعض الحفلات الفنية. وكانت بدايته الفعلية عندما شارك في برنامج "ليلة حظ" مع المخرج سيمون أسمر، والذي عُرض عبر قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وكان مروان قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بالبرنامج.

في عام 1987 أصدر مروان خوري ألبومه الأول بعنوان "كاسك حبيبى"، احتوى الألبوم على خمس أغنيات وكانت جميعها من تأليفه وتلحينه.
على طريقة نادين نجيم.. هل يهجر مروان خورى لبنان؟
على طريقة نادين نجيم.. هل يهجر مروان خورى لبنان؟

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