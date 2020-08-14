توقعات بانخفاض حركة الطيران فى 2020 بنسبة 56٪

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات جديدة تُظهر تأثير فيروس كورونا على صناعة الطيران في الشرق الأوسط، وعلى الاقتصادات الناجمة عن إغلاق الحركة الجوية؛ بسبب وباء «COVID-19» الذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة.وكشفت أحدث البيانات التي أصدرتها الاياتا، أنه من المتوقع أن تنخفض حركة الطيران لعام 2020 بأكمله بنسبة 56٪، مقارنة بعام 2019، وكان التقدير السابق هو انخفاض بنسبة 51٪.ويمكن أن تنمو خسائر الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة إلى 1.5 مليون، ويمثل هذا أكثر من نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران البالغ 2.4 مليون في المنطقة وأكثر من 300 ألف من التقديرات السابقة، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينخفض بما يصل إلى 85 مليار دولار، بينما التقدير السابق كان 66 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الشرق الأوسط وصلت إلى ركبتيها بسبب «COVID-19»، وبدون إعادة إنشاء الاتصال الجوي يزداد الأثر الاجتماعي والاقتصادي سوءًا، والشركات التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوفر آلاف الوظائف معرضة للخطر بدون هذه الروابط الحيوية.وقال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي لاتحاد النقل الجوي الدولي لإفريقيا والشرق الأوسط، إن هناك عدة طرق من أجل التعافي الاقتصادي في المنطقة، حيث أنه من الضروري إعادة تشغيل الصناعة بأمان في أقرب وقت ممكن لتقليل التأثير على الوظائف والاقتصاد الأوسع في الشرق الأوسط.وأضاف أن التأثير على المستوى القطري أمر مهم لتعافي الاقتصاد، حيث يُظهر آخر تقييم من IATA Economics أن التوقعات على المستوى الوطني قد ساءت بالنسبة لأسواق الطيران الرئيسية في الشرق الأوسط منذ يونيو على سبيل المثال، فقد انخفض عدد الركاب والوظائف المعرضة للخطر وتأثيرات الناتج المحلي الإجمالي في أكبر خمسة أسواق في الشرق الأوسط.