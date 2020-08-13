حريق غابات هائل يخلي 500 منزل في كاليفورنيا

أمرت سلطات كاليفورنيا، اليوم الخميس، بإخلاء حوالى 500 منزل عقب حريق غابات هائل انتشر بسرعة شمال لوس أنجلوس، ودمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي في وقت مبكر من المساء.واندلع الحريق بعد الظهر حول بحيرة هيوز، ودمّر أولا مساحة صغيرة تبلغ 20 هكتارا قبل أن يمتد ويأتي على أربعة آلاف هكتار خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس.وعمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق.وقالت إدارة الإطفاء على "تويتر": "يجري إجلاء سكان المنطقة" من قبل الشرطة المحلية، "الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان".