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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط القائمين على حفل زفاف ديرب نجم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:08 ص
ضبط القائمين على
ضبط القائمين على حفل زفاف ديرب نجم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إقامة حفل زفاف بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام حاصل على ليسانس- صاحب فراشة، بإقامة "فرح" نجله شقيق الأول بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين تواجد حوالى 60 شخصا تم صرفهم، وأمكن ضبط المذكورين، وكذا ضبط مكبرات صوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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