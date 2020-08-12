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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:01 م
فرز الأصوات
تصوير: محمد أسد
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