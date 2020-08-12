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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تفرض ارتداء الكمامات في عموم العاصمة بعد ارتفاع الاصابات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:21 م
كورونا
كورونا
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قررت السلطات في العاصمة البلجيكية بروكسل فرض ارتداء الكمامات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في كافة الشوارع والأماكن العامة والمباني المفتوحة أمام الجمهور، بعد أن كان الأمر إلزاميًا "فقط" في وسائل النقل والمتاجر والشوارع المزدحمة ومراكز التسوق.

ويستثنى من القرار الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عامًا، والبالغين الذين يمارسون الرياضة والعمال الذين يؤدون أعمالا مجهدة في الخارج، وتعلل السلطات المحلية قرارها هذا بوجود معطيات عملية تشير إلى أن معدل الإصابات ارتفع مؤخرًا في العاصمة وتجاوز عتبة الـ50 مصابًا لكل 100 ألف مواطن خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات عن تسجيل 388 إصابة وست حالات وفاة بسبب وباء كوفيد-19 في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى الاستقرار النسبي لأعداد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات، موضحًا أن 307 مصابين يعالجون حاليًا في المستشفيات، منهم 77 شخصًا في غرف العناية المشددة.

وسجلت السلطات المتخصصة في البلاد ما مجموعه 75008 إصابة و9885 وفاة جراء الوباء منذ بداية انتشاره في البلاد.

من جهة أخرى، أوصت مجموعة عمل أطباء الأطفال المعنية بمتابعة التطورات الوبائية لهذه الشريحة السكانية، بافتتاح المدارس في مواعيدها واستئناف العملية التعليمية كالمعتاد، ما طرح تساؤلات حول "منطقية" السياسة البلجيكية في مواجهة الوباء، وفقًا لوكالة "آكي".

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