كاشف الحرارة.. لتأمين انتخابات «الشيوخ» في الدرب الأحمر

شهدت اللجان الانتخابية، اليوم، بمدرسة أحمد أمين الابتدائية في منطقة الدرب الأحمر، إقبالا كثيفا من الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ وسط مجموعات تنظيمية من قبل رجال الأمن.وقام رجال الأمن باستخدام جهاز كاشف الحرارة بهدف قياس حرارة المواطنين المقبلين على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، حفاظًا على أرواحهم من الإصابة بفيروس كورونا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.