56% تراجعا فى بؤر أنفلونزا الطيور بمصر

أظهرت النشرة السنوية لإحـصاءات أمراض الدواجن الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش بـؤر إصابة الدواجـن بمـرض أنفلونزا الطيور إلى 40 بؤرة عام 2019 مقابل 91 بؤرة عام 2018، بنسـبة انخفاض قدرها 56%، مرجعا هــذا الانخفاض إلى فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة.وسجلـت محافظـتا الإسماعـيلية والجـيزة أعلى نسبة إصابة بأنفلونـزا الطيور بـ6 بؤر لكل منهما، بنسبة 15%، تليهما محافظات الدقهلية والقليوبية والغربية والفيوم، حيت بلغت عدد البؤر بكل منها 4 بؤر بنسبة 10.0% من إجمالي عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظة القاهرة وبورسعيد والمنوفية والمنيا وقنا، حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منها.وبلغت أعداد الدواجن التي تم علاجها من الأمـراض الباطنة 4.1 مليون حالة عام 2019 مقابل 12.2 مليون حالة عام 2018 بنسبة انخفـاض قدرهـا 66.3%.كما بلغت الأعداد التي تم إنتاجها من اللقاحات الفيروسية الواقية 1.187 مليون جرعة عام 2019 مقابل 1.192 مليون حالة عـام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.