محافظ الشرقية: متفائل بأعداد الناخبين بالمحافظة خاصة في القرى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن غرفة عمليات محافظة الشرقية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ منعقدة على مدار الساعة، لمراقبة وقوع أي طوارئ، ولمواجهة أى مشكلات تحدث خلال العملية الانتخابية.وأضاف، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أنه متفائل بالأعداد المقبلة على الانتخابات، خاصة في القرى، فالأعداد كانت جيدة في المحافظة منذ بدء عملية الاقتراع وحتى الآن.وأوضح أن مديريات المحافظة تقوم بجهود كبيرة لتجنب وقوع طوارئ، وقامت مديرية الصحة بتوفير كافة الاحتياجات بالمستشفيات، ورفع درجات الاستعداد القصوى، إلى جانب مديرية التربية والتعليم التي قامت بتجهيز المدارس لاستقبال الناخبين.وأكد أنه قد قام بالمرور شخصيًا على اللجان الانتخابية، ولاحظ عدم وجود مشكلات أو طوارئ.يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخبا ونخبة، أمام 996 مركزًا انتخابيًا، يتسع لـ1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.