أول نائب.. فرج عامر يدلي بصوته في «الشيوخ» ويشيد بتنظيم انتخابات

أدلى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وبذلك يكون أول نائب يقوم بالإدلاء في الاستحقاقات الدستورية.وأشاد عامر، في بيان له، بحسن التنظيم وإدارة العملية الانتخابية في الساعات الأولى من أول يوم للانتخاب داخل مصر، مشيرا إلى أن وزارتي الهجرة والخارجية أداروا العملية الانتخابية في الخارج بكفاءة واحترافية عالية.وحث عضو مجلس النواب، الناخبين على ضرورة المشاركة بقوة والحشد أمام المقار الانتخابية، والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين.وأشار إلى أن وعي الناخبين سيكون غالب في تلك الانتخابات، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا المستجد، والتي تستلزم تضافر جميع الجهود والمحافظة على الالتزام بكافة التعليمات الوقائية لحماية المواطنين.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.