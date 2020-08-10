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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكهرباء والعيادات الخارجية ترفعان التضخم الشهري 0.2%

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:18 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 107.8 نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.2% عن شهر يونيو 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء، أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 2.7%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة 0.8%.

وجاء هذا الارتفاع بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%.

فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر يوليو 2020 مقابل 7.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

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