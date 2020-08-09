انفجار عبوة ناسفة في رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات للتحالف الدولي في ذي قار.وذكرت الخلية في بيانها "أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار".وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى المركبات.