إصابات وأضرار مادية كبيرة جراء انفجار بميناء بيروت

أفادت مصادر لبنانية، مساء الثلاثاء، بوقوع إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت وسط ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.وقالت قناة LBCI اللبنانية إن الانفجار كان في العنبر رقم ١٢ في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.