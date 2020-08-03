تحذير من خلق تركيا لـ«إدلب جديدة» في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن انتقال 27 ألف مرتزق بينهم نحو 10 آلاف متشدد إلى ليبيا عبر تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات السراج وتحويل ليبيا إلى قاعدة خلفية للإرهابيين والتمهيد لأن تكون ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات أو إنشاء "جماعات جديدة" منشقة عن التنظيمات القائمة.ووفقا لتقرير لقناة "مداد نيوز" السعودية، ذكرت أن هناك مخاوف وتحذيرات خلق "إدلب إفريقية" في ليبيا بعد نقل تركيا للمرتزقة من التنظيمات الإرهابية الموالية لها في سوريا.وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قد ينسقون مع تنظيمات إرهابية في إفريقيا مثل تنظيم "بوكو حرام" في نيجيريا وتشاد ومالي وتنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء وقد ينطلقون من ليبيا نحو أوروبا وهذا ما كشفه الجيش الليبي عن هروب متطرفين إلى أوروبا بطرق غير شرعية.