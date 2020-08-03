ضبط نصاب استولى على 1.2 مليون جنيه من المواطنين للحصول على شقق

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم مساعدتهم في الحصول على أراض ووحدات سكنية.و تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 7 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج «له معلومات جنائية»، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسؤولين بالجهات المعنية.أكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام المتهم بالاستيلاء من الشاكين على مبلغ مليون و283 ألف جنيه، ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه للضحايا، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.