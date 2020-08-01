مصادر بـ«التعليم»: اتجاه لتثبيت نسبة مصروفات المدارس الخاصة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود اتجاه داخل الوزارة للإبقاء على نفس النسبة الخاصة بمصروفات المدارس الخاصة للعام الماضي والمقدرة بـ7%،؜ على أن تكون ثابته للعام الدراسي المقبل دون أي زيادة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تستعد لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بمصروفات المدارس الخاصة في سبتمبر المقبل.وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا هاما وعاجلا لجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، لرفع مصروفات المدارس الخاصة على موقع وزارة التربية والتعليم في موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل؛ لحصرها.ووضعت وزارة التربية والتعليم تعليمات لمراجعة مصروفات المدارس الخاصة (عربي-لغات-دولي) للعام الدراسي الجديد، وجاء هذا الفاكس بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استيفاء ومراجعة بند مصروفات المدارس الخاصة (عربي -لغات -دولي) على قاعدة البيانات المركزية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وإلحاقا لما تم الأعوام السابقة في هذا الشأن.وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فاكسا إلى كل الإدارات التعليمية بالتنبيه المشدد على مسئولي إدارات التعليم الخاص، والتوجيه المالي والإداري والإحصاء بالإدارات التعليمية التابعة بالتنسيق معا بتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة بكافة أنواعها على قاعدة البيانات المركزية.