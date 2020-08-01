اتحاد المنتجين يطالب بتخفيف أعباء صناعة الدواجن

قال الدكتور أياد حرفوش، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الانخفاض في أسعار الدواجن كان متوقعًا في عيد الأضحى وخلال الفترة الماضية، ونتيجة انخفاض القوة الشرائية من الموسم المنخفض في الأسعار بسبب استمرار تخوف المواطنين من ارتياد المطاعم، وحظر عدد من الأنشطة التي يرغبها المواطنون في المطاعم والكافيهات، كل ذلك ساعد على انخفاض الأسعار.وقال حرفوش في تصريحات لـ"الدستور"، إن التحسن بعودة المطاعم سيساعد في تحسن الأسعار، مطالبًا بتخفيف أعباء صناعة الدواجن من خلال أسعار الكهرباء والضرائب وضرائب القيمة المضافة على بعض مستلزمات الإنتاج وضرورة رفعها خلال الفترة الحالية.يذكر أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مهمة واستثماراتها تخطت ٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من ٢ مليون عامل.