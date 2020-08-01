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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر.. نشرة تحذير من «المستوى البرتقالى»

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:07 ص
إجراءات مشددة بالجزائر
إجراءات مشددة بالجزائر لمكافحة تفشي كورونا
وكالات
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تواجه 6 ولايات بشمال الجزائر، الجمعة والسبت، ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة، وصولًا إلى «المستوى البرتقالي»، حيث ستتراوح درجة الحرارة ما بين 40 الى 44 درجة، حسبما أفادت نشرة خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وتسري هذه النشرة على ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، حيث بلغت درجة الحرارة 40 حتى أمس الجمعة بحلول التاسعة ليلًا، حسب ذات المصدر.

وأضافت نفس النشرة أن 3 ولايات أخرى هي غليزان والشلف وعين الدفلى سجلت بها درجة حرارة بلغت 44 عند منتصف نهار يوم الجمعة، والتي ستدوم إلى يوم السبت على الساعة التاسعة ليلًا.

ويأتي التحذير من ارتفاع درجة الحرارة في وقت سجلت الجزائر، الجمعة، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي بدأ الجمعة، دعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.

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