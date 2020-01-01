رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:58 ص
طفل مصاب بكورونا
طفل مصاب بكورونا
وكالات
طباعة
كشفت دراسة صغيرة، عن وجود كميات كبيرة من فيروس كورونا المستجد، في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة، وتثير الدراسة تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان الأطفال يمكنهم نقل العدوى للآخرين، بحسب "رويترز".

والبيانات بشأن كون الأطفال مصادر لنقل العدوى بفيروس كورونا المستجد ضئيلة، ولم تجد التقارير المبكرة أدلة قوية على كون الأطفال مساهمين رئيسيين في نشر الفيروس المميت، الذي فتك حتى الآن بأرواح 699 ألف و632 شخصا على مستوى العالم.

وقال الباحثون، الذين نشروا الدراسة في دورية جاما لطب الأطفال، إن فهم احتمال نقل الأطفال للعدوى سيكون أساسيا في عملية تطوير إرشادات الصحة العامة، واختبر فريق بحثي من مستشفى آن أند روبرت إتش. لوري وجامعة نورث وسترن في الفترة بين 23 مارس و27 أبريل 2020، مسحات من المرضى الداخليين والخارجيين وقسم الطوارئ ومواقع أخذ المسحات من قائدي السيارة في شيكاجو بولاية إلينوي.

وتضمنت الدراسة 145 شخصا، أعمارهم بين شهر واحد و65 عامًا، وتتراوح إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من خفيفة إلى متوسطة، وتمت دراستهم في 3 مجموعات، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأطفال من 5 إلى 17 عاما، والبالغين من 18 إلى 65 سنة.

وتشير تحاليلهم إلى أن الأطفال الصغار كان لديهم كميات من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي، تزيد عن البالغين بما يتراوح بين 10 أمثال إلى 100 مثل، وتوصلت الدراسة إلى أن كميات الفيروس لدى الأطفال الأكبر سنًا المصابين مماثلة للمستويات لدى البالغين.

ووجدت هذه الدراسة كميات أكبر من الحمض النووي الفيروسي، وهي الرموز الوراثية للبروتينات لإنتاج فيروسات جديدة، في الأطفال دون سن الخامسة.

موضوعات متعلقة

حكم صيام من أفطر «الفرض» على أذان خاطئ.. الإفتاء تجيب

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة.. قصص أفلام العيد

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

28 مليون فحص كورونا في روسيا

«الصحة العالمية»: تأثير كورونا يمتد للقلب والأوعية الدموية

طبيب: السمنة تقصر العمر 10-15 سنة

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية