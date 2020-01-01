رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:34 م
اقتحامات المستوطنين
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
أ ش أ
طباعة
أدانت جامعة الدول العربية بشدة استمرار الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى، ونية إسرائيل المبيتة للسيطرة عليه من خلال الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمستوطنين والمتطرفين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها اليوم الخميس بزعم ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

وحذر السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية - في تصريح صحفي اليوم- من تفاقم الوضع في مدينة القدس الذي بات خطيرا للغاية، خاصة في ظل انشغال العالم بجائحة "كورونا المستجد" وازدحام الأولويات، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية ترصد بقلقٍ شديد استمرار استهداف مؤسسات القدس الرسمية والأهلية، والشخصيات والقيادات الوطنية الفلسطينية والتي كان آخرها اعتقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك، وكذلك اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، بالإضافة إلى اعتقال وإبعاد أعداد من المصلين.

ونبه السفير أبو علي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مشاريعه التهويدية لتزييف تاريخ ومعالم وهوية المدينة، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين المقدسيين من خلال الاعتقالات والإجراءات القمعية بحقهم للنيل من صمودهم.

وطالب السفير أبو علي المجتمع الدولي بموقف حازم وإدانة واضحة لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات جسيمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وضرورة اتخاذ الإجراءات لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى ومدينة القدس، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها في حال ما استمرت الانتهاكات الجسيمة في الحرم القدسي والمدينة المقدسة واستمرار استهداف وإغلاق مصلى باب الرحمة.

موضوعات متعلقة

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

تفاصيل مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020

البرلمان التونسي يسقط لائحة سحب الثقة من «الغنوشى»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

منوعات

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية

«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة