الجامعة العربية تدين بشدة اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى

أدانت جامعة الدول العربية بشدة استمرار الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى، ونية إسرائيل المبيتة للسيطرة عليه من خلال الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمستوطنين والمتطرفين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها اليوم الخميس بزعم ذكرى خراب الهيكل المزعوم.وحذر السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية - في تصريح صحفي اليوم- من تفاقم الوضع في مدينة القدس الذي بات خطيرا للغاية، خاصة في ظل انشغال العالم بجائحة "كورونا المستجد" وازدحام الأولويات، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية ترصد بقلقٍ شديد استمرار استهداف مؤسسات القدس الرسمية والأهلية، والشخصيات والقيادات الوطنية الفلسطينية والتي كان آخرها اعتقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك، وكذلك اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، بالإضافة إلى اعتقال وإبعاد أعداد من المصلين.ونبه السفير أبو علي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مشاريعه التهويدية لتزييف تاريخ ومعالم وهوية المدينة، بالإضافة إلى التنكيل بالمواطنين المقدسيين من خلال الاعتقالات والإجراءات القمعية بحقهم للنيل من صمودهم.وطالب السفير أبو علي المجتمع الدولي بموقف حازم وإدانة واضحة لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات جسيمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وضرورة اتخاذ الإجراءات لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى ومدينة القدس، محذرًا من العواقب الوخيمة التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها في حال ما استمرت الانتهاكات الجسيمة في الحرم القدسي والمدينة المقدسة واستمرار استهداف وإغلاق مصلى باب الرحمة.