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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلبية 1211 فحصًا لكورونا بكوريا الشمالية

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:12 م
كورونا بكوريا الشمالية
كورونا بكوريا الشمالية
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قال ممثل الصحة العالمية في كوريا الشمالية دكتور إدوين سلفادور، إن بيونج يانج أجرت 1211 فحصًا للكشف عن حالات إصابة بفيروس "كورونا" في 16 يوليو الجاري، وأسفرت كافة النتائج عن سلبية العينات.

وأضاف سلفادور - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس -: "أن 696 شخصًا يخضعون للحجر الصحي، وهم عمال يعملون في ميناء نامبو الذي يقع على الساحل الغربي للبلاد وميناء (سينوجو - داندونج) الواقع بين كوريا الشمالية والصين.

وأوضح أن زيادة حجم البضائع القادمة للبلاد من خلال الميناءين هي السبب في زيادة أعداد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي حاليًا، لافتًا إلى أن سلطات كوريا الشمالية تعطي الأولوية القصوى لعبور المنتجات الدوائية والطبية من لقاحات فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك 15 معملًا مخصصًا لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وتخضع كافة المؤسسات التعليمية في البلاد والحضانات لإجازة صيفية ممتدة لمدة شهرين اثنين آخرين.

يُذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كان قد عقد اجتماعًا طارئًا السبت الماضي بعد الاشتباه في حالة إصابة بالفيروس الوبائي في مدينة "كيسون" الحدودية قرب كوريا الجنوبية، مما أسفر عن إعلانه حالة الطوارئ، موجهًا بفرض إجراءات الإغلاق في المدينة، حسبما أعلنته وسائل إعلامية محلية.

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