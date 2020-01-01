ألمانيا تمدد حظر السفر إلى 130 دولة بينها تركيا

مددت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر السفر إلى 130 دولة، من بينها تركيا، حتى 31 أغسطس القادم، حسب جريدة سوزجو التركية.وأعلن معهد روبرت كوخ، الذي نشر قائمة من البلدان المدرجة تحت حظر السفر إليها بسبب تفشي فيروس كورونا، وسيتم توقيع الكشف على الأشخاص الذين يسافرون إلى تلك البلاد فور وصولهم إلى المطار.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، اليوم، إن 963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) تم تسجيلها مساء الثلاثاء، إضافة إلى 15 حالة وفاة بالفيروس.وأشار الوزير فخر الدين كوجا، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 227 ألفًا و982 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 1280 حالة.