طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

تردد قناة الزمالك الجديدة

برامج قناة الزمالك 2020



وكانت قناة نادي الزمالك قد كشفت عن موعد عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من موطنهما المغرب إلى مصر.



وكان أوناجم وبن شرقي يتواجدان في المغرب خلال الفترة السابقة بسبب توقف رحلات الطيران هناك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



وقال طارق يحيى الإعلامي بقناة الزمالك: "أوناجم وأشرف بن شرقي سيعودان خلال 72 ساعة".



وقد فاز الزمالك على طنطا وديًا اليوم بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.



يذكر أن منافسات الدوري ستعود يوم 6 أغسطس المقبل وفقًا للجدول الذي أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتوفر الدستور لقراءها التردد الجديد لنادي الزمالك على القمر الصناعي نايل سات 2020، حتى يتثنى لهم مشاهدة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وخاصة أن الكثير من مشجعي كرة القدم ينتظرون عودة الدوري المصري على أحر من الجمر.● التردد 11449● معدل ترميز 27500● معدل التصحيح 56● الاستقطاب افقيتقدم قناة الزمالك مجموعة من البرامج اللميزة والتي يقدمها نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي في مصر منها:برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمربرنامج اخبارنا تقديم فرح علىبرنامج 1911 شادي عيسىبرنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.وباقة متنوعة من أجمل البرامج الرياضية التي تتسم بروح الفكاهة والمرح في برامج قناة الزمالك الرياضية، قناة الزمالك من أعلى نسبة مشاهدة في اليوم يجب علي المستوى العربي، ويرجع هذا إلى جمهور نادي الزمالك العريض من مصر وخارج نطاق الوطن العربي ايضًا.اقرأ أيضا: