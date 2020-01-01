طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:13 م
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وخاصة من محبي ومشجعي نادي الزمالك، عن تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020 والتي انطلقت مع بداية عام 2020 لتعرض تاريخ وبطولات نادي الزمالك منذ تأسيسه، وكذلك لتقدم الكثير من البرامج الكروية الممتعة للمشاهدين.
تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020
وتوفر الدستور لقراءها التردد الجديد لنادي الزمالك على القمر الصناعي نايل سات 2020، حتى يتثنى لهم مشاهدة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وخاصة أن الكثير من مشجعي كرة القدم ينتظرون عودة الدوري المصري على أحر من الجمر.
● معدل ترميز 27500
● معدل التصحيح 56
● الاستقطاب افقي
برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.
برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر
برنامج اخبارنا تقديم فرح على
برنامج 1911 شادي عيسى
برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.
وباقة متنوعة من أجمل البرامج الرياضية التي تتسم بروح الفكاهة والمرح في برامج قناة الزمالك الرياضية، قناة الزمالك من أعلى نسبة مشاهدة في اليوم يجب علي المستوى العربي، ويرجع هذا إلى جمهور نادي الزمالك العريض من مصر وخارج نطاق الوطن العربي ايضًا.
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وكانت قناة نادي الزمالك قد كشفت عن موعد عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من موطنهما المغرب إلى مصر.
وكان أوناجم وبن شرقي يتواجدان في المغرب خلال الفترة السابقة بسبب توقف رحلات الطيران هناك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال طارق يحيى الإعلامي بقناة الزمالك: "أوناجم وأشرف بن شرقي سيعودان خلال 72 ساعة".
وقد فاز الزمالك على طنطا وديًا اليوم بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن منافسات الدوري ستعود يوم 6 أغسطس المقبل وفقًا للجدول الذي أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.
تردد قناة الزمالك الجديدة● التردد 11449
● معدل ترميز 27500
● معدل التصحيح 56
● الاستقطاب افقي
برامج قناة الزمالك 2020تقدم قناة الزمالك مجموعة من البرامج اللميزة والتي يقدمها نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي في مصر منها:
برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.
برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر
برنامج اخبارنا تقديم فرح على
برنامج 1911 شادي عيسى
برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.
وباقة متنوعة من أجمل البرامج الرياضية التي تتسم بروح الفكاهة والمرح في برامج قناة الزمالك الرياضية، قناة الزمالك من أعلى نسبة مشاهدة في اليوم يجب علي المستوى العربي، ويرجع هذا إلى جمهور نادي الزمالك العريض من مصر وخارج نطاق الوطن العربي ايضًا.
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تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات
وكانت قناة نادي الزمالك قد كشفت عن موعد عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من موطنهما المغرب إلى مصر.
وكان أوناجم وبن شرقي يتواجدان في المغرب خلال الفترة السابقة بسبب توقف رحلات الطيران هناك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال طارق يحيى الإعلامي بقناة الزمالك: "أوناجم وأشرف بن شرقي سيعودان خلال 72 ساعة".
وقد فاز الزمالك على طنطا وديًا اليوم بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن منافسات الدوري ستعود يوم 6 أغسطس المقبل وفقًا للجدول الذي أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.