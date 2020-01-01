رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:11 م
تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك
طباعة
ننشر تردد قناة الزمالك 2020 حيث يواجه اليوم الأحد نادي الزمالك المصري، فريق نادي سموحة لكرة القدم وديا على ملعب استاد الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباريات الودية المخطط لها للفريقين، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.

تردد قناة الزمالك 2020


ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وخاصة من محبي ومشجعي نادي الزمالك، عن تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات والتي انطلقت مع بداية عام 2020 لتعرض تاريخ وبطولات نادي الزمالك منذ تأسيسه، وكذلك لتقدم الكثير من البرامج الكروية الممتعة للمشاهدين.

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات


وتوفر الدستور لقراءها التردد الجديد لنادي الزمالك على القمر الصناعي نايل سات 2020، حتى يتثنى لهم مشاهدة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وخاصة أن الكثير من مشجعي كرة القدم ينتظرون عودة الدوري المصري على أحر من الجمر.

قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات


تردد قناة الزمالك
● التردد 11449
● معدل ترميز 27500
● معدل التصحيح 56
● الاستقطاب افقي

استئناف النشاط الرياضي

ويقدم الاستوديو التحليلي طارق يحيى ويستضيف فاروق جعفر وإسماعيل يوسف.

ويلعب الزمالك ثلاث مباريات ودية بمعسكر برج العرب قبل أن يعود للقاهرة ويواجه أسوان.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس على أن تقام مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.



برامج قناة الزمالك 2020

تقدم قناة الزمالك مجموعة من البرامج اللميزة والتي يقدمها نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي في مصر منها:-

* برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.
* برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر
* برنامج اخبارنا تقديم فرح على
* برنامج 1911 شادي عيسى
* برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.

وباقة متنوعة من أجمل البرامج الرياضية التي تتسم بروح الفكاهة والمرح في برامج قناة الزمالك الرياضية، قناة الزمالك من أعلى نسبة مشاهدة في اليوم يجب علي المستوى العربي، ويرجع هذا إلى جمهور نادي الزمالك العريض من مصر وخارج نطاق الوطن العربي ايضًا

وكانت قناة الزمالك قد تخطت مشاهداتها الـ 67 مليون مشاهدة خلال 45 دقيقة في أول أيام افتتاحها وذلك حسب ما صرح الإعلامي خالد الغندور موضحًا أن ذلك يعد العدد التاريخي للقنوات في إفريقيا.

قد يهمك أيضا..

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)



موضوعات متعلقة

التأمينات: الرئيس وجه بصرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

السيسي يبحث ملفي «سد النهضة وليبيا» بمجلس الدفاع الوطني

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«عبدالعال» للنواب: جلسة الغد مهمة فلا تتخلفوا عنها

مصدر بـ«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة قبل العيد

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الفنانة ماجدة أحبته شرهًا.. ومديحة يسري أحبت غيرته".. عيوب الرجال التي أحبتها فنانات الزمن الجميل

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

أغنيات بأوامر رئاسية.. القصة الكاملة لـ«إنت عمرى» و«عاش اللى قال» و«بلادى»

الطقوس السرية لـفيفي عبده.. «استوحت رقصة من جريمة قتل»

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين مع أزواجها: «أحدهم خانني والآخر لا يعتمد عليه.. سأعيش راهبة»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

اكتشاف 6 أنواع من كورونا «مختلفة الأعراض»

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول الماء على الأرض

دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
المسافة من التحرش إلى الإعدام
ماجد حبته
أذربيجان.. وتجارة أردوغان بالإسلام
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب الإعاقة البصرية محاضرة بـ«ثقافة السويس»

عرض 3 أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

«مصر في زمن الوباء».. كتاب عن كورونا لضياء السبيري

«اتحاد الناشرين» يعلن تنظيم معرض الكتاب السنوي للساقية 17 أغسطس