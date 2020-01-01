تردد قناة الزمالك 2020 على النايل سات

تردد قناة الزمالك 2020

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات

قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات





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ننشر تردد قناة الزمالك 2020 حيث يواجه اليوم الأحد نادي الزمالك المصري، فريق نادي سموحة لكرة القدم وديا على ملعب استاد الجيش المصري في برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباريات الودية المخطط لها للفريقين، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وخاصة من محبي ومشجعي نادي الزمالك، عن تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات والتي انطلقت مع بداية عام 2020 لتعرض تاريخ وبطولات نادي الزمالك منذ تأسيسه، وكذلك لتقدم الكثير من البرامج الكروية الممتعة للمشاهدين.وتوفر الدستور لقراءها التردد الجديد لنادي الزمالك على القمر الصناعي نايل سات 2020، حتى يتثنى لهم مشاهدة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وخاصة أن الكثير من مشجعي كرة القدم ينتظرون عودة الدوري المصري على أحر من الجمر.تردد قناة الزمالك● التردد 11449● معدل ترميز 27500● معدل التصحيح 56● الاستقطاب افقياستئناف النشاط الرياضيويقدم الاستوديو التحليلي طارق يحيى ويستضيف فاروق جعفر وإسماعيل يوسف.ويلعب الزمالك ثلاث مباريات ودية بمعسكر برج العرب قبل أن يعود للقاهرة ويواجه أسوان.ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري يوم 6 أغسطس على أن تقام مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.برامج قناة الزمالك 2020تقدم قناة الزمالك مجموعة من البرامج اللميزة والتي يقدمها نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي في مصر منها:-* برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.* برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر* برنامج اخبارنا تقديم فرح على* برنامج 1911 شادي عيسى* برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.وباقة متنوعة من أجمل البرامج الرياضية التي تتسم بروح الفكاهة والمرح في برامج قناة الزمالك الرياضية، قناة الزمالك من أعلى نسبة مشاهدة في اليوم يجب علي المستوى العربي، ويرجع هذا إلى جمهور نادي الزمالك العريض من مصر وخارج نطاق الوطن العربي ايضًاوكانت قناة الزمالك قد تخطت مشاهداتها الـ 67 مليون مشاهدة خلال 45 دقيقة في أول أيام افتتاحها وذلك حسب ما صرح الإعلامي خالد الغندور موضحًا أن ذلك يعد العدد التاريخي للقنوات في إفريقيا.