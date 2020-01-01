سماح السعيد تتعرض لحادث سرقة بالمعادى

تعرضت الإعلامية سماح السعيد، مقدمة برنامج "بيوتنا" على فضائية "صدى البلد" لحادث سرقة أثناء خروجها من إحدى الصيدليات الشهيرة في منطقة المعادي.وتبين هجوم أحد المتهمين عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية وحقيبة يدها الخاصة بها ومبلغ من المال، مما أدى إلى انهيارها في الطريق وسط المارة.وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم المعادي، ولا تزال تحريات الشرطة مستمرة لضبط مرتكبي الواقعة.