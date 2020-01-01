إصابة 5 جراء انفجار داخل حافلة في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة.وأوضح المصدر- وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل الحافلة "الباص"، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين.